Вашингтон хочет заменить Москву на европейском энергетическом рынке

Простой вопрос, который уже несколько месяцев мучает адекватных читателей новостей. Почему западная пресса продолжает спекуляции по теме российского "вторжения" на территорию Украины, если, мало того, никакой заявленной "агрессии" не происходит, так еще и Москва официально опровергает потенциальный конфликт с Киевом? Ответ нашли аналитики американской газеты The Wall Street Journal.

По данным обозревателей, именно США является основным бенефициаром "войны" между Россией и Украиной, потому что фейки о "вторжении", тиражируемые СМИ, очень благоприятно сказались, прежде всего, на американской экономике. В частности, испортив международные отношения Москвы и Брюсселя, Вашингтон нарастил экспорт СПГ в европейские страны.

Кстати, издание The New Republic уже сообщало, что энергетические компании США активно лоббируют санкции против России, чтобы увеличить поставки голубого в Европу. Важно отметить, что американцы уже нарастили добычу нефти и газа – теперь природные ресурсы нужно куда-то девать.

"Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США", – пишет WSJ.

Иными словами, Вашингтон любыми средствами старается заменить Москву на европейском энергетическом рынке. Получается, что заявления о необходимости давления на нашу страну из-за "агрессии" против Украины – это всего лишь экономическая война, навязанная Западом.

Примечательно, что планы США относительно России ранее уже раскрыли ученые из Австрии. Эксперты обратили внимание на готовность Вашингтона ударить по отечественной энергетической отрасли.