Россия защитила демократию в Крыму, напомнила дипломат

Вечером вторника, 15 февраля, американский лидер Джо Байден во время прямого обращения по вопросу украинского кризиса конснулся темы демократических ценностей. Он заявил о готовности США заплатить любую цену для защиты свободы. И получил жесткий ответ от официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

В заочном споре она объяснила, как в нашей стране относятся к свободе. Дипломат подчеркнула, что если этот демократический принцип имеет цену для американцев, то для россиян он бесценен.

Комментируя обращение президента США, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ также отметила, что Вашингтон никогда ничего не платил для обеспечения свободы. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

По словам Захаровой, Москва внесла значительный вклад для защиты демократии. В частности, она поддчеркнула, что наша страна поддержала волю народа в 2014 году во время крымского референдума, и напомнила Байдену, что именно референдум является истинным проявлением демократии.

"Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна", – заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заподозрила США в агрессии против Украины. Дипломату пришлось в очередной раз опровергать слухи о "вторжении" нашей страны на территорию Незалежной, тиражируемые в западной прессе.