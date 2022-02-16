В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве

Интересная ситуация складывается в американском политическом поле. США умудряются не только обвинять Россию в "агрессии" против Украины, но и параллельно "побеждать" нашу страну. По крайней мере, так кажется официальному представителя Белого дома Джен Псаки, которая известна своими одиозными высказываниями.

Во время брифинга она выдвинула условия, которые позволят Вашингтону "одержать победу" над Москвой. Чиновница призвала нашу страну отказаться от "вторжения" на территорию Незалежной, а также отвести войска от собственных границ. В этом случае, по ее словам, Вашингтон достигнет успеха.

Пресс-секретарь администрации американского президента подчеркнула, что Россия должна не только заявить всему миру, что она не собирается нападать на Украину, но и подтвердить свои слова реальными делами. По ее словам, сейчас деэскалация ситуации полностью зависит от решений, принимаемых в Москве.

Меж тем, США и его партнеры из НАТО оказывают давление на Россию, которая опасается введения западных санкций, уверена чиновница. Видимо, она не в курсе, что наша страна неоднократно заявляла о невозможности конфликта с Незалежной и предлагала альянсу обменяться гарантиями безопасности.

Кроме того, как сообщает телеканал "360", Псаки отметила, что Китай не сможет помочь России преодолеть последствия западного давления. По ее словам, Пекин не в состоянии компенсировать потери Москвы от санкций.

Ранее обозреватели американского издания The Wall Street Journal выяснили, как США заработали на "войне" России и Украины.