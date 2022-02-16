Отечественные вооруженные силы стали намного мощнее

Если между Россией и западными странами начнется военный конфликт, то он может затянуться на долгое время и принести множество человеческих жертв. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet.

Журналисты попросили военных экспертов оценить потенциал вооруженных сил нашей страны. Специалисты подчеркнули, что Армия России стала намного мощнее, чем была несколько десятков лет назад.

Авторы статьи отметили, что речь идет как об оперативно-тактическом превосходстве отечественных вооруженных сил, так и об их техническом оснащении. Они пришли к выводу, что Армия России сегодня является самой мощной на европейском континенте. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперты издания напомнили, что Москва начала обновлять свой военный потенциал в начале 2000-х годов. Для этого она, в том числе, заключала контракты на поставку вооружений с другими странами. На сегодняшний день Россия достигла определенного баланса сил с НАТО, в результате которого уменьшились риски открытого противостояния в Европе, считают аналитики.

По мнению специалистов, отечественные вооруженные силы, поддерживая высокий уровень боеготовности, способны эффективно действовать не только на территории России, но и за ее пределами.

Ранее в Белоруссии сравнили силы армий России и Украины. Эксперты заявили о тотальном превосходстве Москвы.