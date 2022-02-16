Основным импортером для Брюсселя выступил Вашингтон

Муссируя сплетни о российском "вторжении" на территорию Украины, западные страны параллельно призывают оказать давление на нашу страну. Разумеется, никакой заявленной "агрессии" до сих пор не произошло, однако потенциальные санкции, в частности, против энергетического сектора России обсуждаются на полном серьезе. США хотят добиться остановки транзита газа в Европу.

На этом фоне Евросоюзу, который, очевидно, тоже несет убытки от действий своего заокеанского союзника, приходится готовиться к перебоям поставок газа из нашей страны, уточняет RT. О потенциальных проблемах с экспортом голубого топлива в среду, 16 февраля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Deutsche Welle (деятельность канала запрещена на территории РФ). Чиновница заявила, что европейские страны нарастили закупки сжиженного газа, опасаясь перебоев. Основными поставщиками СПГ выступили США, Катар и Египет. Кроме того, Япония и Южная Корея импортировали энергорессурсы из собственных запасов.

Кстати, эксперты американского издания The Wall Street Journal уверены, что тему санкций против России по причине "агрессии" против Украины пролоббировали американские энергетические компании. Таким образом Вашингтон попытался вытеснить Москву с европейского рынка углеводородов.