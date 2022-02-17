Москва напомнила зарубежным партнерам о ключевом подходе к вопросам безопасности

Запад настолько привык считать свое мнение истиной в последней инстанции, что даже не видит абсурдности ситуации. Характерный пример – замечания Брюсселя по поводу размещения российских военных подразделений на территории Российской Федерации, притом что войска стран-членов НАТО выходят далеко за пределы своих границ. На это после переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, НАТО занимает позицию провокатора, высокомерно позволяя себе то, чего не разрешает другим. Например, указывает на "неоправданное" российское военное присутствие у Украины и в Белоруссии.

"Как вам это? Понимаете, чувство собственного превосходства и непогрешимости, по-моему, пробило через край, и края этого, к сожалению, наши натовские коллеги просто не видят",

– отметил Лавров. По его словам, аналогично США ведут себя по отношению к Германии и другим европейским странам

"Американцы говорят (…): "Нет, вы не знаете, что нужно для вашей энергетической безопасности. Поэтому мы вам скажем, надо или нельзя вводить "Северный поток – 2", – проиллюстрировал свои выводы Лавров. Но если европейцев устраивает такая ситуация, то Россию нет. Поэтому диктовать ей, каким образом обеспечивать собственную безопасность, никто не сможет, так же как и проигнорировать часть вопросов, которые Москва поставила перед США и НАТО.

В РФ прекрасно поняли задумку Запада: там хотят договариваться по одним пунктам, обозначенным в российской инициативе по гарантиям безопасности, и пропустить другие. Но так не получится: и нерасширение НАТО на Восток, и неразмещение ударных комплексов США в Европе – все это входит в "единый пакет" соглашения по безопасности.

"В основе наших аргументов лежит (...) формула неделимости безопасности, согласованная на высшем уровне",

– подчеркнул глава МИД РФ. Он сообщил, что уже в четверг, 17 февраля, Москва направит в Вашингтон свой ответ на его ответ по российской инициативе по безопасности. РФ даст несколько часов американской стороне ознакомиться с документом, а потом опубликует его. Чего-либо скрывать от общественности или дожидаться "слива" в СМИ Москва не собирается.

Ранее Сергей Лавров проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, как Запад отреагировал на ключевые пункты по общей безопасности.