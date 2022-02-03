Сохранить документ в секрете не удалось

Одним из главных событий вчерашнего дня стала публикация ответа Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса на предложенные Российской Федерацией гарантии безопасности. Документ попал в распоряжение европейского издания El Pais . Теперь подлинность этих материалов подтвердили и в Госдепе США.



Так, официальный представитель ведомства Нед Прайс во время своего выступления перед публикой не стал отнекиваться и объявил, что документы действительно настоящие, сообщает телеканал "360".



"Я не увидел ничего, чтобы предполагать, что документы не являются подлинными", – передает слова высокопоставленного американского чиновника RT.



Ранее "Утро" публиковало подробности размещенного в общем доступе документа с американским ответом на российское приложение. Стоит отметить, что реакцию западного военного блока на инициативу нашей страны сложно назвать удовлетворительной.

