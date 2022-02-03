Позиция Вашингтона по Киеву может быть обычной "обдираловкой"

После того, как представители НАТО и США торпедировали все усилия российских дипломатов и лично президента Владимира Путина по обмену гарантиями безопасности, возник вопрос о выгодоприобретателе "войны" между Украиной и нашей страной. Западная пресса с прошлого года кричит о потенциальном военном конфликте, Вашингтон активно поддерживает эти слухи и обещает оказать содействие Киеву. Москва опровергает политические профанации на эту тему.

Меж тем, бенефициары потенциальной войны все же имеются. Кому выгодно, чтобы разгорелся конфликт между Россией и Украиной, постарались разобраться аналитики американского издания The New Republic. Они обратили внимание на новый законопроект о поддержке Незалежной.

Документ спешно пытаются провести через Конгресс США. Он предусматривает расходы на уровне 500 миллионов долларов. За что американские налогоплательщики должны отдавать такие деньги? Оказывается, Вашингтону выгодно подогревать конфликт между Москвой и Киевом.

"Обдираловка" – так охарактеризовали ситуацию авторы статьи. Журналисты напомнили, что американские власти исторически очень любят апеллировать к теме национальных интересов, чтобы оправдывать этим экспорт природных ресурсов.

Вот и сейчас США раскручивают тему "российской угрозы" ради увеличения поставок голубого топлива на европейский рынок, считают обозреватели. Они также подчеркнули, что лоббисты энергетических компаний уже во всю заявляют о желании заменить в Европе газ, экспортируемый Россией.

Ранее в Великобритании премьеру Борису Джонсону посоветовали отказаться от угроз в адрес России. Политика подняли на смех после его визита на Украину.