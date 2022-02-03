Москва сможет убедить Запад не рисковать безопасностью своих граждан

У России есть пошаговый план переговоров с США и НАТО по проблеме глобальной безопасности. Аргументы, которые планирует использовать Москва, помогут убедить Запад прислушаться к российской позиции. Об этом заявила парламентарий от Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева.

Ранее Москва, Вашингтон и Брюссель обменялись документами, в которых оцениваются существующие угрозы безопасности сторонам и миру в целом и предложены пути предотвращения кризиса. Несмотря на то что на Западе показательно игнорируют ключевые озабоченности РФ, сенатор уверена, что дальнейшие переговоры могут дать положительный результат.

Безусловно, одними разговорами обойтись не получится, Москве придется использовать более весомые аргументы, в том числе демонстрацию силы, полагает член Совфеда.

"Самый убедительный аргумент, который мы выдвигаем, – это аргумент, который свидетельствует о нашей силе и о тех возможных рисках, которым подвергают себя США и союзники по НАТО",

– отметила сенатор в комментарии РИА "Новости". Она допустила, что ответ России на неразумное и агрессивное поведение западных партнеров может быть асимметричным. "Есть пошаговый план, серьезный", - заверила парламентарий.

Накануне в СМИ попал ответ Вашингтона и Брюсселя на инициативу Москвы по международной безопасности. Госдеп уже подтвердил подлинность документа, против обнародования которого ранее выступали США. В тексте, в частности, говорится о согласии Запада начать диалог о контроле над вооружениями при условии вывода российских войск из Крыма.