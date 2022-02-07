Визиты российского лидера в Китай и Турцию имеют историческое значение

Генеральной секретарь турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек уверен, что в скором времени настанет "гибель" Североатлантического альянса. Негативные последствия, по его словам, обусловлены расширением НАТО в восточном направлении. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что решения военно-политического блока угрожают ему самому, потому что далее при расширении встретится "пропасть". По мнению генсека, действия Брюсселя сегодня представляют опасность не только для Москвы, но и для Пекина, Тегерана, а также Анкары.

При этом российский лидер Владимир Путин стоит на пути НАТО, уверен Перинчек. Он заявил об исторической важности визитов президента РФ в Китай и в дальнейшем в Турцию. Они, по словам политика, являются своеобразной "могилой" для альянса.

Посетив Пекин и Анкару, глава государства как бы обозначит "дорожную карту" для всего мира, направленную на "взаимопонимание", уверен Перинчек. Он подчеркнул, что действия Путина будут символизировать единство стран в борьбе против угрозы НАТО и США в разных регионах планеты. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, отношения между Москвой и Брюсселем особенно обострились на фоне слухов об "агрессии" против Киева, тиражируемых в западной прессе. При этом США и НАТО торпедировали усилия России по обмену гарантиями безопасности. Наша страна видит угрозу в дальнейшем расширении военно-политического блока на Восток.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался во время интервью на российского лидера Владимира Путина.