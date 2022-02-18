Американский дипломат выступила с громким заявлением

Все мировое пространство с большим интересом наблюдает над тем, как западные политики прикладывают все силы для дестабилизации ситуации на международной арене путем создания образа "империи зла" вокруг Российской Федерации. Американские и некоторые европейские политики позволяют себе любые, даже самые бредовые заявления. Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд внезапно объявила о "вторжениях" нашей страны в Восточную Европу.



Государственная деятельница дала интервью популярному американскому телеканалу CNN. Как отмечает RT, там Томас-Гринфилд высказалась по поводу якобы готовящегося "нападения" России на украинские земли. В поисках аргументов, подтверждающих агрессивность нашей страны, американка неожиданно рассказала о неких вторжениях Москвы "в другие части Восточной Европы".

"Это то, как действуют русские", – многозначительно произнесла дипломат, ее слова приводит интернет-издание URA.RU.

Впрочем, так как найти исторические обоснования подобного рода обвинений оказалось слишком сложно, госпожа Томас-Гринфилд решила ограничиться голословным высказыванием и не стала пояснять, о каких таких вторжениях в Европу идет речь. В последнее время западные политики не утруждают себя тем, чтобы предоставлять какие-то доказательства своих слов.

Напомним, накануне, 17 февраля, в Соединенных Штатах Америки назвали новую дату "удара" нашей страны по Незалежной. Американцы решили перенести несостоявшуюся "войну".