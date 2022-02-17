В Вашингтоне решили не дать украинцам расслабиться

Прокол с 16-м февраля, когда анонсируемого Западом российского вторжения на Украину так и не произошло, не смутил американских аналитиков. Теперь они утверждают, что настоящая опасность будет грозить Незалежной после 20 февраля.

О том, что атака РФ по Украине назначена на 16 февраля, ранее предупредил европейских союзников президент США Джо Байден. Но когда этот "день Х" прошел без происшествий, в Белом доме заявили, что никогда не называли точную дату, а речь шла о том, что вторжение может начаться "в любой момент".

"Одержимость 16 февраля только отвлекла внимание от реальных ключевых дат",

– пояснили аналитики американскому изданию Politico. По их данным, все самое важное произойдет после 20 февраля. "Вот когда надо следить за российскими вооруженными силами", – пишет газета.

Почему именно 20 февраля, объясняется разными причинами. Дескать, в этот день заканчивается Олимпиада в Пекине, а Россия не захочет испортить праздник дружественному Китаю. Во-вторых, в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности, от участия в которой Москва отказалась впервые с 1999 года. В-третьих, к этому времени станет понятно, действительно ли Россия отправила на базы войска, участвовавшие в учениях в Белоруссии и Крыму.

Однако не следует повторять прежней ошибки и расслабляться, если 20 февраля война опять не начнется. Вздохнуть спокойно можно будет не ранее 1 марта, когда начнется весенняя распутица и танкам грозит увязнуть в грязи, приводит издание аргументы экспертов. Хотя некоторые специалисты, в частности экс-сотрудница разведки США Андреа Кендалл-Тэйлор, утверждают, что и 1 марта "опасность не минует, а только станет чуть меньше".

Так что жить украинцам в страхе и нервном напряжении еще неизвестно сколько времени, пока на Западе не решат, что хватит. В правительстве Украины уже указали, что население страны стало главной жертвой развязанной информационной войны. Выигравшей же стороной многие называют Россию.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов подсчитал, во что обходится Киеву эта постоянно раздуваемая Западом военная угроза: Незалежная вынуждена покупать в кредит вооружения, а иностранные инвесторы выводят свои деньги из украинской экономики.