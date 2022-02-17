Незалежной еще долго придется расхлебывать последствия развязанной Западом информационной войны

Украину лишили возможности развиваться и укреплять экономику. Причем сделали это те самые западные друзья и партнеры, на которые так рассчитывал Киев. На это указал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Информационная война, которая велась в последние четыре месяца, привела к тому, что иностранные инвесторы предпочли забрать свой капитал из столь нестабильной страны. Только в январе из Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом страна активно набирала кредиты, которые тут же тратила на оружие.

"Под весь этот шум нагнетаемых фейков о грозящей войне Украине интенсивно "впаривали" огромные объемы всяких вооружений. И не бесплатно, а в кредит. Мы покупали и покупаем оружие, в том числе бывшее в употреблении",

– указал экономист на странице "Главреда". Он признал, что Киев оказался в ситуации, когда не мог отказаться от западной "помощи". Поэтому на деньги Лондона он купил британские военные корабли на сумму 1,7 млрд футов стерлингов, из выделенных в кредит Евросоюзом 1,2 млрд евро направил 900 млн на покупку французских тепловозов, турецкий кредит отдал на поставку турецких корветов.

Иначе говоря, это только звучит красиво, что союзники наперебой оказывают Украине финансовую помощь. На деле эти деньги Киев не может направить на развития собственной экономики или на оплату госзаказов для своей промышленности. Учитывая, что потом эти средства придется отдавать, да еще с процентами, Украину сделали полностью несамостоятельной.

"Если мы будем непослушными, нас просто обанкротят",

– предупреждает вывод Суслов.

Но, помимо экономических, Украина понесла и политические потери, считает бывший член кабмина Незалежной.

"Запад своими действиями подорвал основной нарратив украинской официальной пропаганды последних лет – утверждение, что Украина ведет войну с Россией. Теперь выяснилось, что Россия еще только собиралась напасть на Украину, но Запад это предотвратил",

– указывает Суслов. То есть, фактически, все признали, что Россия не воюет с Украиной, значит, и в Донбассе она не является стороной вооруженного конфликта. Соответственно, у Киева нет вообще никаких предлогов отказываться от исполнения Минских соглашений. Поэтому Суслов не исключает, что вся эта информационная война, когда Запад нагнетал напряженность, а Москва отрицала план вторжения, на самом деле была игрой зарубежных лидеров, которым надоел многолетний неурегулированный конфликт в центре Европы.

Ранее на Западе пришли к выводу, что Россия смогла извлечь пользу из украинского кризиса, причем как в политическом, так и стратегическом плане.