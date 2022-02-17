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Россия должна предпочесть язык дипломатии, а не угроз. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. На четверг, 17 февраля, назначен ее визит на Украину, и перед этим глава внешнеполитического ведомства выпустила грозное коммюнике.
Трасс призвала Россию решать все вопросы за столом переговоров, пока с ней еще готовы разговаривать. Но если Кремль будет вести себя "агрессивно", от контактов с ним все откажутся.
"Мы ясно заявляем: если они решат и дальше идти по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и дадут ей статус изгоя",
– предупредила Трасс. Ранее она уже раскритиковала Москву за отказ участвовать в заседании ОБСЕ, посвященном обсуждению скопления российских военных подразделений у границы Украины.
"Если Кремль серьезно относится к дипломатическому урегулированию, ему нужно появляться на дипломатических встречах и вести содержательные переговоры",
– строго указали в Лондоне.
Лиз Трасс собиралась в Киев в начале февраля, но подхватила ковид. В результате ей пришлось сначала ехать в Москву на встречу с главой МИД Сергеем Лавровым. Как отметил потом российский министр, это был разговор "глухого с немым".
Глава МИД Великобритании была одной из западных представителей, которые с уверенностью утверждали о планах России напасть на Украину 16 февраля. По ее распоряжению дипломатов Соединенного Королевства эвакуировали из Киева во Львов. Британские СМИ почти сутки караулили начало "российского вторжения", которого так и не произошло. Однако, как отметила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, извинений от Лондона в связи с ложными обвинениями не последовало.
При этом многие считают Украину главной пострадавшей стороной от раздутой Западом кампании по дезинформации. Бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов уже прикинул убытки и сделал вывод, что так называемые "друзья и партнеры" Киева специально поставили его в ситуацию, когда он становится абсолютно управляемым.
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