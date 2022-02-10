Действия Запада заставляют МИД РФ эвакуировать сотрудников с Украины – Лавров

Действия Запада заставляют МИД РФ эвакуировать сотрудников с Украины – Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Переговоры глав МИД РФ и Великобритании оказались разговором глухого с немым

Россия может приступить к эвакуации дипломатов с Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в Москве.

Несмотря на позитивные ожидания, визит главы британского внешнеполитического ведомства в Россию не способствовал снижению эскалации вокруг Украины. Напротив, у Москвы теперь появились мысли, не пора ли вывозить из соседней республики своих сотрудников.

"Мы уже задумались сами, может быть именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой",

– сообщил Лавров. В целом он отметил, что его беседа с Трасс была похожа на "разговор немого с глухим". Создалось впечатление, что британская делегация впервые слышала многие факты о ситуации вокруг Украины, хотя представители России, в том числе президент Владимир Путин, не единожды за последнее время давали на эту тему подробные разъяснения. Но получается, в Лондоне с ними или не ознакомились перед поездкой в Москву, либо решили их игнорировать.

Переговоры глав МИД РФ и Великобритании состоялись в Москве в четверг, 10 февраля. Стало известно, что российская сторона временами обходилась без услуг переводчицы.

Ранее США, Канада, Германия и ряд других стран объявили о частичной эвакуации своих дипломатов из Киева и рекомендовали своим гражданам тоже скорее покинуть Украину, пока есть коммерческие авиарейсы. 

Киеву такая паника оказалась непонятна. Более того, издание Newsweek сообщило, что обнародованные Вашингтоном данные разведки о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе – это вброс ложной информации, а спецслужбы США на это купились.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость339828
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Лавров не разочаровал житных поросят. При Петре1 в кандалах бы уже ходил.
Гость340091
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Лиз Трасс - кухарка, которая пытается управлять государством! До чего обмельчало западные политики!
1
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