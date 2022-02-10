Американская разведка попала в ловушку России на Украине – Newsweek

Американская разведка попала в ловушку России на Украине – Newsweek
Фото: depositphotos.com
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Операция "ложный флаг" оказалась продуманной фальшивкой

Разведка США опозорилась на весь мир, заявив о том, что ей удалось раскрыть планы России по инсценировке нападения в Донбассе. Скорее всего, это была ложная информация, которую российские агенты "скормили" американцам, а те клюнули на крючок. Об этом сообщает издание Newsweek.

Ранее Госдеп США, а следом и Пентагон публично объявили, что им удалось получить информацию о провокации, которую Россия готовит против Украины. Якобы Москва намеревалась инсценировать нападение Киева на Донбасс и даже снимала постановочные кадры с "погибшими" мирными жителями.

Надо сказать, что в этих данных усомнились даже западные СМИ и их читатели. И были правы: как выясняется, операция "Фальшивый флаг" на самом деле была спланирована Москвой, но целью ее было посадить в лужу американскую разведку и дискредитировать Вашингтон в глазах мировой общественности.

"Официальные лица США попали в подготовленную Россией ловушку",

– пишет Newsweek со ссылкой на источники в разведке. Отмечается, что агенты, которые передали в Вашингтон информацию о планах Москвы, считались надежными. Это означает, что шпионы российской стороны переиграли американских шпионов.

Впрочем, в Белом доме отказались подтвердить версию Newsweek. Там настаивают, что Москва заинтересована в провокации и готова пойти на любой обман.

Ранее в России посмеялись над бредом, который официальные лица США представляют за истину.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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словно буржуи российские не такие же как и американские))
да все буржуи Одинаковы в мерзости и лицемерии
своих рабов что ли буржуи россии потчевают? не платят ничего да пенсии отбирают
Гость340079
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Всё очём говорит белый дом их госдеп и весь коллективный запад это то чем занимаются они сами. Ложь лицемерие двуличие и мерзость это ваш конёк господа буржуи, если заставить вас выплатить компенсации за всех убитых вами людей по миру то вы останетесь с голым задом и лживой демократией. Рано или поздно вы за всё ответите!
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