Заявления США, что Россия готовит провокацию на Украине и ради этого снимает ложный видеоролик о событиях в Донбассе, не заслуживают доверия. К такому мнению склоняются читатели французской Le Figaro, которая распространила соответствующие обвинения представителя Пентагона Джона Кирби.

"Мы должны поверить американцам, как и тогда про Ирак?" – пишет vivelavie34.

"Комичное заявление, когда мы знаем, что Киев планировал наступление на Донбасс и Крым и там уже несколько недель идет размещение войск и военной техники", – комментирует Pantxoa 1.

"Ха, скоро вытащат пузырек с фальсифицированной водкой и скажут, что у русских есть оружие массового поражения", – намекает Marco54 на выступление ООН Колина Пауэла, когда он представил собравшимся пузырек с белым порошком, заявив, что это разработанное Багдадом биологическое оружие. Позже выяснилось, что это была выдумка, но Ирак уже был разгромлен силами Запада.

"Пропаганда существует, и не только русские, но и США тоже в ней специалисты. К счастью, у нас, читателей газет или простых граждан, есть мозги, чтобы думать", - отмечает rafranck.

"Развейте мои сомнения: Голливуд теперь на Украине?" – иронизирует Didier LA GARDE.

"Доказательства из США мы уже видели. Американцы врут, как дышат", – указывает tarte au marron.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание, что представитель Госдепа Нед Прайс не смог привести доказательства обвинениям Вашингтона, что Москва якобы снимает фильм о нападении украинских военных на Донбасс. По мнению российского дипломата, журналист, попросивший предъявить факты, забыл про два основных правила:

"Официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1",

– написал Полянский в "Твиттере".

