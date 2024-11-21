В Британии боятся ответа РФ и не верят в возможность отразить удары - Daily Mail

"Не дай Бог!": в Британии забились в панике из-за шага Москвы
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация накалена до предела

В Великобритании забились в форменной истерике из-за новостей об использовании киевским режимом дальнобойных ракет Storm Shadow, поставленных Лондоном. Обозреватель Daily Mail Стивен Гловер отметил, что удар по российской территории, предположительно нанесенный с согласия британских властей, обещает привести к катастрофическим последствиям. Ответный шаг Москвы может быть ужасен.

Очевидно, что такие действия резко усиливают напряженность и повлияют на дальнейшее развитие конфликта. Гловер подчеркнул, что Москва может воспринять эти действия как свидетельство стремительного роста западной угрозы.

Он выразил беспокойство о возможных последствиях, предположив, что в случае ответных действий со стороны России, Великобритания может превратиться в выжженную землю. Аналитик отметил, что в отличие от Израиля, Британия вряд ли способна эффективно защититься от потенциальной атаки с использованием современных вооружений, включая ядерное оружие.

"Если, не дай Бог, Москва запустит в сторону Лондона ядерную ракету, мы, в отличие от Израиля, вряд ли сумеем ее сбить", – в истерике отметил эксперт.

Панические настроения в Лондоне связаны с тем, что использование таких систем вооружений переносит конфликт на новый уровень, увеличивая риск прямого столкновения с Россией.

Ранее появилась информация о первом ударе по российским землям с использованием Storm Shadow.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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