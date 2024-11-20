Киев впервые ударил Storm Shadow вглубь России – Bloomberg

Киев впервые ударил Storm Shadow вглубь России – Bloomberg
Storm Shadow. Фото: Copyright © 2007 David Monniaux. Собственная работа/wikimedia.org
Украинцы пошли на крайние меры

Армия Незалежной впервые использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки объектов в глубине российских земель. По крайней мере, такая информация появилась на страницах авторитетного западного издания Bloomberg. Журналисты ссылаются на западного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Детали об атаке пока не раскрываются, однако если информация достоверная, это первый случай применения данного типа вооружения для операций вглубь российской территории.

Ранее в западной прессе появились сведения о том, что вашингтонская администрация намерена разрешить киевскому режиму применять ракеты Storm Shadow для таких ударов. Источники в британском правительстве уточняли, что это решение согласовано с американцами, так как наведение ракет осуществляется при помощи американских систем.

Storm Shadow – высокоточные крылатые ракеты с широкой дальностью поражения, разработанные Великобританией и Францией.

Напомним, буквально накануне, 19 ноября, главное оборонное ведомство нашей страны выступило со срочным заявлением по поводу атаки на российский регион с помощью американских ракет ATACMS.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
По теме

Трамп предложил снять санкции с России при одном условии

Политик намерен использовать подход "кнута и пряника"

Удар возмездия: людей экстренно эвакуируют из посольства США в Киеве

Ожидается, что скоро Россия отомстит за разрешение использовать дальнобойные ракеты ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей