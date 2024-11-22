Женщина расхотела заниматься сексом и получила дельный совет

Над ситуацией всегда можно поработать

27-летняя женщина обратилась за помощью к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли с жалобой на отсутствие сексуального желания. По словам девушки, ее отношения всегда развиваются по одинаковому сценарию: в начале она испытывает сильное сексуальное влечение, но спустя некоторое время оно полностью пропадает. Она назвала этот этап "медовым периодом", который быстро сменяется безразличием к интимной близости.

Женщина также рассказала, что недавно получила инвалидность, ее состояние сопровождается болевыми ощущениями, что стало дополнительным фактором, негативно влияющим на ее интимную жизнь. Боль не только мешает физической близости, но и затрудняет поддержание эмоциональной связи с партнером.

Психотерапевт подтвердила, что хроническая боль действительно может снижать сексуальное желание и способность испытывать оргазм. Она отметила, что в подобных ситуациях важно уделять внимание как физическим, так и психологическим аспектам проблемы.

Коннолли посоветовала использовать доступные методы для облегчения боли, такие как грелки или компрессы, которые могут подготовить тело к физической близости. Кроме того, она рекомендовала выбирать моменты для интимных отношений, когда действие обезболивающих препаратов наиболее эффективно.

Психотерапевт также подчеркнула важность открытого общения с партнером. По ее словам, поддержка в паре и понимание особенностей состояния женщины могут значительно улучшить качество отношений.

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