Что нельзя делать в сексе с новым партнером: должны знать все

Что нельзя делать в сексе с новым партнером: должны знать все
Фото: unsplash.com
Самое важное - не забыть о безопасности

Первый секс с новым партнером – всегда волнительный процесс. К нему можно тщательно подготовиться, но также он способен случиться спонтанно. В обоих случаях нужно помнить о правилах, которые помогут расслабиться и сделать интим безопасным. Женский журнал "Клео.ру" рассказал о главных советах.

1. Не забывайте о безопасности. Первый секс с новым партнером обязательно должен быть защищенным, чтобы избежать неприятностей в будущем.

2. Не пытайтесь показаться лучше, чем вы есть на самом деле. Самый хороший вариант – оставаться собой и не устраивать цирковые трюки в постели.

3. Не бойтесь вопросов. Первый секс является отличным поводом узнать партнера получше. Поэтому не нужно стесняться и спрашивать у него или нее о предпочтениях, чтобы не допустить неприятной ошибки в процессе, которая испортит настрой.

4. Не молчите. Скажите партнеру, что вам в нем нравится. Это поможет настроиться на благоприятный романтический лад.

5. Не забудьте поддерживать связь после секса. Например, можно написать сообщение о том, как вам понравилась близость. Это является важным элементом уважения к партнеру.

Источник: Клео.ру

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