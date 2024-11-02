Британия обвинила Россию в дезинформации о смерти Кейт Миддлтон

Британия предъявила обвинения России из-за смерти Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Simon Dawson / wikimedia.org
Лондон заявил о крупнейшем заговоре против монархии

В прошлом году, когда Кейт Миддлтон неожиданно пропала из публичного пространства, начали ходить слухи о смерти принцессы. В Сети появлялись теории заговора, в которых рассуждали о возможном устранении супруги Уильяма, поскольку "она слишком много знала". Сейчас же британцы нашли главных виновников распространения таких сведений – Россия.

Лондон ввел санкции против трех российских агентств, которых считает причастными в дезинформационной кампании. По их заявлению, они намеренно распространяли слухи о смерти принцессы, чтобы привлекать внимание к собственному ресурсу и продвигать свой нарратив о российско-украинском конфликте. 

Утверждается, что агентства занимались распространением фейков в соцсетях с помощью подставных аккаунтов, которые публиковали сведения о принцессе с использованием технологии дипфейк.

При этом аналитики отметили, что теорию заговора придумали не русские – они лишь активно ее использовали, чтобы привлечь внимание к своей информации, а также ради "подрыва доверия к монархии, правительству и британским СМИ". 

В Великобритании уверены, что именно российские СМИ распространяли ложные сведения и о смерти Карла III. Власти отметили, что к ним в "разоблачении фейков" присоединились и другие страны – США, Канада, Франция, Германия, Австралия, а также Европейская служба внешних связей.

Ранее стало известно, что король Британии сбежал из страны, чтобы заняться альтернативным лечением от рака.

Источник: People

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