В Белом доме рассказали об отъезде Харрис после выборов

Появились подробности исчезновения Харрис после выборов
Камала Харрис. Фото: The White House / wikimedia.org
В последний раз ее видели на публике больше недели назад

После своего поражения на президентских выборах в США Камала Харрис исчезла из медийного пространства. Политик перестала появлять на публичных мероприятиях даже учитывая, что до сих пор продолжает исполнять обязанности вице-президента страны. Журналисты попытались выяснить, куда исчезла кандидат от демократов и что происходит с ней сейчас у представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь пояснила, что после сложной предвыборной гонки Харрис решила устроить отдых с семьей. Она взяла своих родных и отправилась на курорты Гавайи.

"Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года", – пояснила Жан-Пьер.

Также у представителя Белого дома поинтересовались, почему Харрис позволила себе уехать в тот момент, когда в штабе демократов поднялось недовольство из-за невыплат зарплат и переработок – этот вопрос она оставила без ответа.

Кандидат в президенты США в последний раз появилась на публике 11 ноября на мероприятиях в честь Дня ветеранов. С тех пор ее никто не видел.

Ранее сообщалось, что после своего прихода к власти Дональд Трамп может подготовить жесткую месть для своих противников, включая Байдена и Харрис.

Источник: РИА "Новости"
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