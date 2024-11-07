Эксперт объяснил, чего стоит ждать от правления бизнесмена в США

Политолог Сергей Дворянов отмечает, что кандидатура Дональда Трампа в политике олицетворяет новые элиты Америки. Трамп, будучи больше бизнесменом, нежели политиком, сумел в своей деятельности объединить экономическую целесообразность и политическую решимость. Его решение о переносе столицы Израиля в Иерусалим стало знаковым, подчеркивая его неординарный подход к геополитическим вопросам – он действует быстро и иногда без излишней осторожности.

Сравнивая Трампа с демократическими силами, Дворянов указывает на его поддержку традиционных ценностей, делая его более приемлемым для России. Однако непредсказуемость Трампа вызывает опасения, так как его амбиции могут привести к политическим скандалам. В условиях, когда Россия последовательно преодолевает фашистские угрозы на Украине, важно опираться на собственные ресурсы и не зависеть от выборов в США.

На международной арене, формируя альянс БРИКС, Россия активно инвестирует в Африку и способствует новым национально-освободительным процессам, демонстрируя реальный подход к созданию мира, основанного на равноправии и традиционных ценностях.

Ранее западные СМИ раскрыли, какую месть готовит Дональд Трамп своим политическим оппонентам, в числе которых Джо Байден и Камала Харрис.