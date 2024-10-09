Десять стран отказали России в правовой помощи

Больше всего трудностей возникло в ЕС

Россия запросила правовой помощи у нескольких государств по вопросам соблюдения законодательства страны. Генпрокуратура РФ направила обращения в Латвию, Канаду, Швейцарию, руководствуясь договоренностями с компетентными органами и желая добиться экстрадиции преступников, однако получила резкий отказ. Всего не было выполнено 27 заявок, и семь отказов были связаны с политическими причинами.

Швейцария не стала помогать России раскрыть дело о мошенничестве, указав, что не будет оказывать никакой правовой помощи государству. До этого страна отказывала, объясняя все сомнениями в соблюдении российской стороной гарантий и других обязательств в связи с оказываемой помощью.

Дополнительно России отказали в выдаче преступников 67 раз, в том числе и по политическим мотивам. Среди стран отметились Австрия, Латвия, Канада, Германия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия и Чехия. Они решили оставить у себя преступников, которых обвиняют в разбое, мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

"После начала специальной военной операции проявления русофобии в западных странах, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран в ряде случаев отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности", – объяснили происходящее в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что Россия, в свою очередь, в 2024 году выдала 120 преступников и исполнила более 280 запросов о правовой помощи.