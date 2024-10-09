Десять стран отказали России в правовой помощи

Попросившая о помощи Россия получила отказ сразу десяти стран
Фото: Andreykor / wikipedia.org
Больше всего трудностей возникло в ЕС

Россия запросила правовой помощи у нескольких государств по вопросам соблюдения законодательства страны. Генпрокуратура РФ направила обращения в Латвию, Канаду, Швейцарию, руководствуясь договоренностями с компетентными органами и желая добиться экстрадиции преступников, однако получила резкий отказ. Всего не было выполнено 27 заявок, и семь отказов были связаны с политическими причинами.

Швейцария не стала помогать России раскрыть дело о мошенничестве, указав, что не будет оказывать никакой правовой помощи государству. До этого страна отказывала, объясняя все сомнениями в соблюдении российской стороной гарантий и других обязательств в связи с оказываемой помощью.

Дополнительно России отказали в выдаче преступников 67 раз, в том числе и по политическим мотивам. Среди стран отметились Австрия, Латвия, Канада, Германия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия и Чехия. Они решили оставить у себя преступников, которых обвиняют в разбое, мошенничестве и причинении имущественного ущерба. 

"После начала специальной военной операции проявления русофобии в западных странах, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран в ряде случаев отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности", – объяснили происходящее в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что Россия, в свою очередь, в 2024 году выдала 120 преступников и исполнила более 280 запросов о правовой помощи. 

Источник: Генпрокуратура РФ

"Иначе фронт не удержать": раскрыт безрассудный план Киева

Украинские верховоды в отчаянии

Франция послала России сигнал о готовности к войне

На Западе ожидают прямой конфронтации с Москвой в ближайшие годы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей