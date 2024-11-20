Вашингтонская администрация хитрит

Известный аналитик Йост Нимёллер указал на истинную цель, которую преследовали американские власти, если действительно дали разрешение киевскому режиму на бомбежку российских земель дальнобойными ракетами.

Так, голландский эксперт по геополитике уверен, что нынешняя вашингтонская администрация может преследовать определенную политическую задачу. Весьма вероятно, такая стратегия направлена на создание условий, которые вынудят избранного американского лидера Дональда Трампа продолжать конфликт на Украине, несмотря на его желание снизить эскалацию.

Источники утверждают, что киевский режим уже получил разрешение на применение американских ракет ATACMS. Более того, накануне, 19 ноября, российское Минобороны сообщило, что под удары этих снарядов попала Брянская область.

Нимёллер полагает, что такая тактика уходящей администрации Джо Байдена усложняет новому президенту возможность содействовать мирному урегулированию конфликта. Как известно, Трамп собирается стать "президентом мира, а не войны".

Очевидно, что эскалация конфликта выгодна ряду политических кругов, поскольку позволяет сохранить контроль над ситуацией и увеличивает зависимость Европы от военной и финансовой поддержки США. Подобные действия могут серьезно осложнить перспективы дипломатического разрешения кризиса в будущем.