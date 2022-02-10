Лаврову на переговорах с Трасс досталась неграмотная переводчица

Лаврову на переговорах с Трасс досталась неграмотная переводчица
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Главе МИД РФ пришлось исправлять ошибки перевода

В Москве проходят переговоры министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс. На любой встрече представителей разных стран большое значение имеет качество перевода, ведь от этого зависит, насколько правильно стороны поймут друг друга. В этот раз главе МИД РФ, похоже, не повезло.

Обращаясь к британской коллеге, Лавров процитировал слова премьера Великобритании Бориса Джонсона о стремлении улучшать отношения с Россией, которые он произнес перед парламентариями. Но переводчица перепутала Палату лордов с Палатой общин, и министру пришлось ее поправлять. Видеофрагмент встречи в своем телеграм-канале опубликовал ведущий программы "60 минут", депутат Госдумы Евгений Попов.

Ранее на этой же встрече Лавров и вовсе попросил сотрудницу не переводить сказанное британской делегацией, поскольку все участники переговоров с российской стороны прекрасно знают английский язык.

Ранее на роль переводчиц, которых российские официальные лица берут на важные переговоры, обратили внимание в США. В частности, там заподозрили, что президент РФ Владимир Путин специально взял на встречу с Дональдом Трампом красавицу, чтобы отвлечь главу Белого дома от сути обсуждаемых вопросов.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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