Ученик Геббельса: Лавров оценил умения Кулебы перевирать факты

Ученик Геббельса: Лавров оценил умения Кулебы перевирать факты
Дмитрий Кулеба. Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине нахамившего Путину Зеленского окрестили дураком
На Западе видят откровенные попытки Киева переписать Минские соглашения, но не реагируют

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба не просто окончил школу министра пропаганды правительства Гитлера Йозефа Геббельса, но даже превзошел своего учителя в мастерстве выдавать ложь за правду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

Он привлек внимание Лондона к тому, что Киев избрал позицию отказа от Минских соглашений. Более того, официальные лица Украины публично перевирают документы, завизированные на уровне Совбеза ООН. В частности, Кулеба заявляет, что прямой диалог Киева с представителями Донбасса не предусмотрен международными договоренностями, хотя это не так.

"Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса и даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности и записано черным по белому",

– возмутился Лавров. Причем, по его мнению, Кулеба в этой ситуации чувствует себя вполне комфортно, поскольку уверен, что никто из европейских членов "нормандской четверки" и ни США, ни Великобритания не одернут Киев за такие попытки переписать минские соглашения, пишет РИА "Новости".

Ранее Лавров предупредил, что МИД РФ может начать эвакуацию своих сотрудников из Киева, поскольку аналогичные действия западных стран внушают России опасения по поводу развития ситуации на Украине.

При этом россияне по-прежнему не верят в то, что кризис в отношениях Москвы и Киева выльется в вооруженный конфликт. В целом за развитием ситуации вокруг Украины следят не более четверти жителей РФ, в основном пенсионеры, передает телеканал "360" данные социолога, главы ВЦИОМ Валерия Федорова.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость339828
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Остается только сожалеть, что это не Лаврова "сукин сын"
Гость340123
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Два друга дебила-Климкин и Кулеба.
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