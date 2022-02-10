Главе Незалежной влепили пощечину

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, в очередной раз перепутал свое место работы. Попытка отшутиться вместо серьезного решения проблемы снова довела его до политического скандала. Хамский ответ российскому лидеру Владимиру Путину, скорее всего, пришел по вкусу местным националистам, однако вызвал негодование в экспертном сообществе.

Так, политолог Михаил Погребинский и вовсе не стал терпеть очередную выходку главы государства и окрестил его "дураком". По словам эксперта, Зеленский вместо реального ответа Путину просто зацепился за конкретные слова, перевел стрелки на них и "понес ахинею".

Он подчеркнул, что фраза президента России о "красавице" была вполне уместной и соответствовала политическому контексту. Украинский же глава, по мнению аналитика, даже не обратил внимания на основную мысль, а вместо этого попытался отшутиться – вышло неудачно.

Важно отметить, что по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин затронул тему Минских соглашений. Он обратил внимание, что сегодня киевская администрация игнорирует взятые на себя обязательства и ловкой поговоркой указал на необходимость их выполнения.

Видимо, сложная лингвистическая конструкция до Зеленского просто не дошла. Более того, встречаясь с Макроном, он умудрился оскорбить еще и французского главу, намекнув, что они с Путиным выпивали после переговоров в Москве. Высокий гость из Парижа проигнорировал недипломатическую риторику.