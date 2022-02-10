Киев стремится втянуть Москву в военный конфликт

Украинские власти передислоцировали на линию соприкосновения с молодыми республиками Донбасса значительные военные силы и готовятся к полномасштабной агрессии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В интервью изданию "Московский комсомолец" он подчеркнул, что все боеспособные части ВСУ сегодня уже стоят на границе Донбасса. По словам чиновника, целью Киева является не только уничтожение Донецка и Луганска, но и втягивание Москвы в полномасштабный конфликт.

Глава СВР уверен, что президент Незалежной Владимир Зеленский настроен на войну из-за позиции как украинских националистов, так и западных партнеров. Он отметил, что сегодня НАТО перебрасывает на Украину крупный военный контингент. Речь идет не только о боевых подразделениях, но и об инструкторах, которые обучают солдат ВСУ.

При этом СБУ готовит провокации на территории Донбасса, уверен Нарышкин. Он обратил внимание, что с Запада в Незалежную активно едут не только военные, но и журналисты, которые могут быть задействованы в подготовке очередных фейков, как это было в Сирии.

Чиновник подчеркнул, что конфликт на Донбассе можно решить исключительно дипломатическим путем, однако для этого украинские власти должны выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.

Он также отметил, что война сегодня не устраивает ни Россию, ни саму Украину. Однако западная пресса активно распространяет слухи об "агрессии" нашей страны. Однако киевская администрация, по мнению главы СВР, действует по указке заокеанских советников.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день существуют трудности в переговорном процессе между Украиной и Россией. Как администрация президента Зеленского, так и Верховная Рада Украины сегодня неспособны договариваться, потому что идут на поводу националистов и Запада.

Ранее на Украине Зеленского окрестили дураком за хамство в адрес российского лидера Владимира Путина, потребовавшего выполнения Минских соглашений.