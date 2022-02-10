А Путин еще раз указал украинскому коллеге на необходимость выполнять все пункты Минских соглашений

Пользователи интернета отреагировали на реакцию президента Украины Владимира Зеленского после слов российского коллеги Владимира Путина, призвавшего руководство Незалежной терпеливо выполнять Минские соглашения, даже если им они вовсе не нравятся.

Обиду экс-комика и его попытки отрицать очевидное лучше всего объяснил один-единственный мем с фразой: "Когда Путин сказал терпеть".

Напомним, 7 февраля глава РФ на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после пятичасовых переговоров в Кремле обратил внимание на недавнее заявление Зеленского о том, что ему не нравятся все пункты минских договоренностей. Владимир Владимирович на это возразил: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

Он расшифровал данный тезис: мол, раз договорились, нужно исполнять.

Владимир Александрович на следующий день также на совместном брифинге с Макроном в Киеве не смог промолчать и наговорил ряд хамских возражений, по ходу пошло затронув и своего парижского гостя. Последний моргал глазами и явно не понимал, что ему там в ухо несет переводчик.

И вот пользователи Сети мемом объяснили пану Зеленскому, что значит терпеть и делать обещанное.





Между тем, ранее сегодня в тему красавиц и терпения впрягли и главного "специалиста" по мировой истории и географии – пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Журналистка по-своему интерпретировала выражение лидера РФ, спросив американку, что та думает по поводу обращения Путина к Зеленскому. По словам корреспондента, русскоязычные люди оценили это как "шутку об изнасиловании".

Само собой разумеется, дама с бусами возмутилась словами лидера России.

Добавим, сегодня Путин на брифинге, комментируя свое заявление, подчеркнул, что "никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности". Он еще раз указал Киеву, что "если государство приняло на себя определенные обязательства... то всем нужно их исполнять и договариваться о том, как это сделать".

