Интернет ответил мемом обиженному "красавицей" Зеленскому

Интернет ответил мемом обиженному "красавицей" Зеленскому
Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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А Путин еще раз указал украинскому коллеге на необходимость выполнять все пункты Минских соглашений

Пользователи интернета отреагировали на реакцию президента Украины Владимира Зеленского после слов российского коллеги Владимира Путина, призвавшего руководство Незалежной терпеливо выполнять Минские соглашения, даже если им они вовсе не нравятся.

Обиду экс-комика и его попытки отрицать очевидное лучше всего объяснил один-единственный мем с фразой: "Когда Путин сказал терпеть".

Напомним, 7 февраля глава РФ на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после пятичасовых переговоров в Кремле обратил внимание на недавнее заявление Зеленского о том, что ему не нравятся все пункты минских договоренностей. Владимир Владимирович на это возразил: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

Он расшифровал данный тезис: мол, раз договорились, нужно исполнять.

Владимир Александрович на следующий день также на совместном брифинге с Макроном в Киеве не смог промолчать и наговорил ряд хамских возражений, по ходу пошло затронув и своего парижского гостя. Последний моргал глазами и явно не понимал, что ему там в ухо несет переводчик.

И вот пользователи Сети мемом объяснили пану Зеленскому, что значит терпеть и делать обещанное.


Между тем, ранее сегодня в тему красавиц и терпения впрягли и главного "специалиста" по мировой истории и географии – пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Журналистка по-своему интерпретировала выражение лидера РФ, спросив американку, что та думает по поводу обращения Путина к Зеленскому. По словам корреспондента, русскоязычные люди оценили это как "шутку об изнасиловании".

Само собой разумеется, дама с бусами возмутилась словами лидера России.


Добавим, сегодня Путин на брифинге, комментируя свое заявление, подчеркнул, что "никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности". Он еще раз указал Киеву, что "если государство приняло на себя определенные обязательства... то всем нужно их исполнять и договариваться о том, как это сделать".

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость340690
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---русскоязычные люди оценили это как "шутку об изнасиловании".
Правильно оценили. Если проститутка, то спи и терпи- красавица.
Гость340607
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"главного "специалиста" по мировой истории и географии – пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки" ... это ... не трогайте Псаку, ей, Кулеме и Зеле надо три идиотов создать, сборы на их концертах будут феноменальными!
Гость340607
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Гость340102
Нравится, не нравится, а Москва развалится. Это и есть ответ питерскому гопнику.
Ответ куевскому клоуну: терпилой был, терпилой и остался
Гость340102
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Нравится, не нравится, а Москва развалится. Это и есть ответ питерскому гопнику.
Гость340120
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подтекст таков-имеют хохлов все.кому не лень,так что терпи пианист и до твоей ДУПЫ доберёмся!
Гость340276
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Все таки Умница ПУТИН!!!!!!!Повезло РОССИИ,,,,,
Гость340079
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Ну что косается красавеца тут Владимир перигнул, Украина за 30 лет привратилась в старуху стоящию с протянутой рукой на пороге Европы и запода. А тирпеть этой старухе придётся, терпи корявая.
Гость339854
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Гость340183
А что? Твой (не знаю национальности) хорошо выучил мелодию? Кста, кто он по национальности?
кста, тот кто яврейцев в очередь поставил
Гость339933
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Гость340194
А что Псаки скажет на выражение8"Терпи казак,атаманом станешь"
Ясно, что - у них трансгендерность на высоте... Они еще про козу в сапогах поговорку не слышали....:-)))
Гость340194
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А что Псаки скажет на выражение8"Терпи казак,атаманом станешь"
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