Как Россия обставила Запад на Украине: эксперт объяснила "подыгрывания" Москвы

Как Россия обставила Запад на Украине: эксперт объяснила "подыгрывания" Москвы
Фото: depositphotos.com
В РФ ожидают, что иностранные партнеры увязнут в проблемах Незалежной

Россия специально подыгрывает Западу на украинском направлении, поскольку именно он несет наибольшие издержки. А Москве остается только ждать, когда иностранные партнеры киевского режима увязнут в этой ловушке и "потеряют равновесие". Об этом заявила политобозреватель Ирина Алкснис в эфире ютуб-канала "PolitWera".

"Я думаю, что ситуация на Украине является формой подыгрывания, я сомневаюсь, что эта тема настолько болезненна для России. Это пресловутое дзюдо, Запад настолько глубоко влез в эту тему, что есть смысл чуть-чуть сильнее их туда втянуть, чтобы он потерял равновесие", – считает эксперт.

По ее мнению, именно западники, а не Москва, сейчас несут основные издержки из-за Незалежной, причем как в политическом русле, так и на информационном поле. Россия же в этом вопросе только подыгрывает, позволяя новым украинским союзникам в ущерб себе "еще глубже" влезать в безнадежную ситуацию", заметила журналист.

Напомним, уже на протяжении нескольких последних месяцев коллективный Запад во главе с их кормчим США пытаются навязать миру фантом о каком-то "вторжении" России на Украину, наводя страх на европейцев о вот-вот грядущей войне. На этот счет в ежедневном режиме трубят все зарубежные медиа, политики всех уровней, строят догадки, когда именно Москва атакует Киев – до подмораживания болот или после, рисуя несуществующие карты и публикуя невесть где взятые фото российских танков.

На этой воинственной волне западники уже придумывают царь-санкции против России, пугая Москву их неизбежностью в случае "вторжения".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость339834
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крым наш
Не завидуй!
А почему "цкккк"?
Гость340215
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Россия в Мексике уже?
Гость340210
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Украинцы шипят, и это хорошо
Гость340121
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Долларами то запаслись уже, патриоты сранные ?
крым наш
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Гость340195
на какие деньги воевать то Путин все деньги потратил на парады салюты дворцы стадионы олимпиады МРОТ поднял на цкккелуую 1000 позорище
Не завидуй!
Гость340183
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Идиоты!
Гость340195
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на какие деньги воевать то Путин все деньги потратил на парады салюты дворцы стадионы олимпиады МРОТ поднял на цкккелуую 1000 позорище
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