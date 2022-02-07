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Вашингтону следует перестать обманывать Киев обещаниями вступления в НАТО, т.к. это тормозит любое мирное урегулирование как кризиса вокруг Донбасса, так и налаживание отношений с Москвой. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Дэниел Р. Де Петрис.
Автор отмечает, что Вашингтон публично продолжает подчеркивать свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Однако вместо обычных тезисов США "было бы лучше дать своим украинским коллегам дозу жестокой честности: война – худший из возможных вариантов" для Незалежной. Также Штаты не обязаны вставать на защиту неньки.
По мнению публициста, Вашингтону нужно указать Киеву на необходимость сделать все, что в его силах, чтобы найти дипломатический выход для предотвращения конфликта с Москвой. В случае войны, у Незалежной не будет никаких шансов на победу, с учетом значительной разницы в вооруженных силах двух сторон в пользу РФ, уверен Де Петрис.
К тому же, подчеркнул автор, Штаты и их союзники по альянсу не желают вступать в горячую конфронтацию с ядерной державой.
"Украинские официальные лица также не могут обманывать себя, думая, что США, НАТО или какая-то коалиция готова спасти их в последний час", – говорится в публикации.
Власти соборной должны действовать, опираясь на собственные геополитические условия, неотъемлемой частью которых даже географически остается Россия.
"Единственный вариант для Украины – сесть за стол с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации. <...> Если США и НАТО будут продолжать действовать так, будто Украина находится на пути к возможному членству в альянсе, у украинского правительства будет меньше причин участвовать в переговорах, в которых оно отчаянно нуждается в случае войны в Европе", – полагает обозреватель.
Он подчеркнул, что примером для украинских политиков могут послужить многочисленные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, которые они сохраняют даже на фоне разногласий.
"Хотя США и Россия продолжают отстаивать непримиримые позиции, обе стороны по крайней мере участвуют в обмене мнениями, что поддерживает процесс. Тем больше причин для Соединенных Штатов быть откровенными с украинскими друзьями", – говорится в статье.
По словам Де Петриса, в случае с Украиной лучшей политикой будет честность. И вот истинная правда, резюмирует публицист, – Киев находится в очень слабом положении.
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