В Незалежной испугались указа экс-комика об отмене призыва на срочную военную службу

Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить призыв на срочную службу в ВСУ приведет к полному развалу страны, поскольку ее некому будет защищать. К такому выводу пришел полковник юстиции в запасе, экс-военный прокурор, адвокат Игорь Серков.

Своими опасениями о судьбе Незалежной он поделился на пресс-конференции "Голос.UA".

"Хотят отменить призыв. Это – большая глупость. В условиях военных, в условиях гибридной войны, заявлять о том, что будет отменен призыв – это элемент деморализации вооруженных сил, элемент разброда и шатания", – заявил пан Серков.

Он убежден, что соборная не может себе позволить переход на контрактную армию.

"Мы не укомплектуем вооруженные силы личным составом даже на 50%. Мы не укомплектуем их если не будет призывников", – констатировал юрист.

По его словам, в настоящее время в армию призывают даже негодных для службы парней. Одновременно власти ничего не предпринимают для того, чтобы повысить привлекательность службы по контракту.

"А если мы отменим призыв, то кто будет проходить контрактную службу? Кто будет защищать суверенитет и территориальную целостность? Никто", – подчеркнул эксперт.

Напомним, на прошлой неделе пан Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Документ, в частности, предусматривает постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе.

"Этот указ – не потому, что "скоро война". Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир – мир на Украине", – возвестил лидер нации, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады IX созыва.

Также указ предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности армии Незалежной на 100 тыс человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ. Это уже вызвало критику со стороны оппозиции, представители которой назвали новый документ главы государства "ложью и некомпетентным пиаром".

А бывший замкомандующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос и вовсе сообщил о плачевном состоянии армии. По его информации, военное руководство в своих отчетах намеренно завышает цифры реальной численности Вооруженных сил страны.

