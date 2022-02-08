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Экс-глава Незалежной Петр Порошенко резко отреагировал на
слова российского лидера Владимира Путина, сказанные в ходе пресс-конференции
по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Судя по всему,
заявление главы РФ серьезно его задело.
Путин сообщил, что ранее, в бытность Порошенко президентом, он предлагал ему политическое убежище. И снова озвучил это предложение – Россия готова помочь опальному политику и сейчас. Путин отметил, что несмотря на серьезные разногласия с Порошенко по Донбассу, он не считает справедливым преследование бывшего украинского лидера как государственного преступника – это чересчур. Задетый за живое Порошенко ответил российскому президенту.
"Шоколадный король", затравленный нынешними украинскими властями, посоветовал Владимиру Зеленскому "прекратить радовать Путина" и задуматься о защите государства. Кроме того, Порошенко ядовито высказался о привычке РФ "заботиться" о политике соседнего государства и политиках.
"…мы разберемся сами здесь, в Украине", – отрезал Порошенко.
Переговоры Путина и Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля, в Москве. Подробности – в нашем материале.
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