Киев крайне задет из-за категоричности Берлина по основным вопросам

Запланированная между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок встреча отменяется. Об этом сообщил в социальных сетях американский журналист Джейк Таппер, ссылаясь на внутренние источники в Киеве.

Представитель CNN указал, что глава внешнеполитического ведомства отказалась объявлять об отказе Берлина от запуска газопровода "Северный поток – 2". Еще одна причина для срыва заключается в нежелании немецкой стороны заниматься поставками вооружения в Незалежную.

Таппер указал в своем сообщении, что официальный Берлин крайне категоричен в вопросах военных поставок – Германия не желает помогать в этой сфере украинской стороне "ни прямо, ни косвенно", передает телеканал "360".

"Источник также утверждает, что многие в Восточной Европе и Украине все чаще начинают рассматривать Берлин скорее как российского, нежели западного союзника", – приводит американский журналист заявление своего источника.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, запланированную с украинским лидером встречу отменили из-за внесенных в ее собственную программу изменений – это, в свою очередь, произошло из-за отказа от визита в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Бербок уточнила, оба европейских государства в этом случае согласовали позицию. Ранее предполагалось, что министры вместе посетят Незалежную. Встречу отменили по инициативе украинской стороны. Однако причина, по которой официальный Киев отказался от визита глав европейских МИД, не указывается.