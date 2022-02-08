Олимпиец отшил назойливую даму

Украинский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании, участник зимней Олимпиады-2022 в Пекине Иван Шмуратко ответил после выступления на короткой программе на вопрос американского репортера. Спортсмен не пожелал комментировать ситуацию в своей родной стране.

Так, американская журналистка поинтересовалась у фигуриста, испытывает ли он какие-либо переживания по поводу событий у себя дома. Иван заявил, что не желает отвечать на подобные вопросы. Спортсмен был лаконичен: заявил, что готов говорить лишь о фигурном катании. В противном случае он откажется давать интервью и уйдет.

"Или фигурное катание, или я иду отдыхать", – приводит РИА "Новости" ответ Шмуратко.

Согласно приведенным данным, фигурист занял 22-ю строчку в короткой программе, где смог набрать чуть больше 78 баллов. Теперь ему предстоит произвольное выступление. На все вопросы, прозвучавшие на русском языке, Шмуратко отвечал по-английски.



Произвольная программа среди мужчин пройдет в Пекине 10 февраля, уточняет телеканал "360".

Ранее мы сообщали, что Иван Шмуратко уже отказывался отвечать на вопросы российских журналистов о том, запретили ли команде из Украины давать комментарии для средств массовой информации на русском языке. Тогда фигурист также отвечал по-английски.

А депутат Госдумы, конькобежка Светлана Журова заявила, что теперь, скорее всего, украинским спортсменам запретили отвечать на вопросы на русском – виной тому российские медиа, которые раструбили новость о желании спортсменов с Незалежной говорить на том языке, на котором им удобнее всего. Политик также отреагировала на недавний случай, когда украинская команда не стала вставать с остальными, чтобы поаплодировать взявшей золото Камиле Валиевой – она уверена, что атлетам дали такое наказание "сверху".