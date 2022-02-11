Киев не устроили предлагаемые формулировки

Политсоветники не смогли прийти к согласию по итогам длительных переговоров в рамках "нормандской четверки". Таким образом, в Германии не удалось заручиться согласием украинской стороны на обсуждение статуса Донбасса для следующей сессии. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, назвавший причину отсутствия письменного документа.

Как отметил российский госслужащий, выступая в ходе брифинга, стороны не смогли добиться указанного условия от украинской администрации. Поэтому и финального документа никто не увидел.

Переговоры в рамках" нормандской четверки" завершились в столице Германии после девятичасового обсуждения. Делегацию РФ представлял Дмитрий Козак, указавший ранее, что все участники намерены найти пути решения проблемы, которую за несколько лет не удалось разрешить. Вместе с тем замглавы администрации президента выразил надежду, что на встрече удастся прийти к конкретным решениям.

Козак уточнил, что участникам не удалось выйти из разногласий. Официальный Киев отказался даже от цитирования Минских договоренностей в части, где указывается о необходимости решения статуса Донбасса в консультационных переговорах и обсуждениях с представителями ЛДНР. Это разногласие имеет ключевое значение. Поэтому стороны до последнего пытались найти компромисс в формулировках, уточняет "Свободная Пресса".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал украинского коллегу Дмитрия Кулебу, заявив, что последний нагло лжет, сообщая об отсутствии закрепления диалога Киева с представителями Донбасса в международных договоренностях.