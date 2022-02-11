9 часов впустую: Украина отказалась договариваться по Донбассу на "нормандских" переговорах

9 часов впустую: Украина отказалась договариваться по Донбассу на "нормандских" переговорах
Фото: depositphotos.com
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Киев не устроили предлагаемые формулировки

Политсоветники не смогли прийти к согласию по итогам длительных переговоров в рамках "нормандской четверки". Таким образом, в Германии не удалось заручиться согласием украинской стороны на обсуждение статуса Донбасса для следующей сессии. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, назвавший причину отсутствия письменного документа.

Как отметил российский госслужащий, выступая в ходе брифинга, стороны не смогли добиться указанного условия от украинской администрации. Поэтому и финального документа никто не увидел.

Переговоры в рамках" нормандской четверки" завершились в столице Германии после девятичасового обсуждения. Делегацию РФ представлял Дмитрий Козак, указавший ранее, что все участники намерены найти пути решения проблемы, которую за несколько лет не удалось разрешить. Вместе с тем замглавы администрации президента выразил надежду, что на встрече удастся прийти к конкретным решениям.

Козак уточнил, что участникам не удалось выйти из разногласий. Официальный Киев отказался даже от цитирования Минских договоренностей в части, где указывается о необходимости решения статуса Донбасса в консультационных переговорах и обсуждениях с представителями ЛДНР. Это разногласие имеет ключевое значение. Поэтому стороны до последнего пытались найти компромисс в формулировках, уточняет "Свободная Пресса".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал украинского коллегу Дмитрия Кулебу, заявив, что последний нагло лжет, сообщая об отсутствии закрепления диалога Киева с представителями Донбасса в международных договоренностях.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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гость
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Гость339858 -он тебя имел в виду, петух либерастичный, сходи минет новальному сделай и узбагойся.
Гость340315
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Украину толкают на войну. Это понятно. Надо готовить эвакуацию российских граждан.
игорь
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власть россии цинична
ведь вопрос возникает ОДИН
почему НАТО и США предъявили ультиматум на обеспечение безопасности а власти украине уже не может ультиматум поставить на выполнение тех же минских соглашений?
Настоящий Одессит
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Надо провести Референдум и свалить от этих свинорылых хохлоебов.
Гость339858
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Всё делают правильно пусть вытирают ноги о Россию и плюют в лицо это же братья! Только Армия вернётся их в чувство ! Но для этого приказ отдать надо ! А отдать некому вот о нас и вытирают ноги! Нравится не нравится, терпи моя красавица - Путин имел ввиду Россию :))
Гость340079
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Гость339828
За это время Насреддин научил бы ишака разговаривать.А жираф стал бы математиком самостоятельно.
К сажелению ишак гораздо умней и полезней чубатой свиньи. Ишак пашет и ест своё а свинья всю свою жизнь жрёт обьедки своих хозяев и всё чем можно научить свенью это только прыгать, подхрюкевать и клянчить.
Гость339828
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За это время Насреддин научил бы ишака разговаривать.А жираф стал бы математиком самостоятельно.
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