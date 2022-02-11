За повторную оговорку пришлось отдуваться пресс-службе

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд спутала Крым с Донбассом, отвечая на вопросы журналиста о переговорах по поводу Минских соглашений.

Как отмечает источник, изначально между сторонами произошел "всплеск дипломатической активности". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Минские договоренности могут стать основой для дипломатического решения ситуации на востоке Украины.

"Мы желаем использовать любую возможность для дипломатического урегулирования, и Минские соглашения являются одной из таких возможностей. Мы встретимся в Нью-Йорке 17 февраля, где русские решили созвать встречу для обсуждения Крыма. И они указали, что Минские договоренности будут частью того, о чем они хотят говорить", – заявила американский постпред.

Однако Томас-Гринфилд затем повторилась – постпред действительно полагает, что предметом обсуждения Минских соглашений остается статус Крыма, который давно вошел в состав Российской Федерации, а не Донбасса.

"Мы желаем увидеть отвод российских войск от украинских границ. Одно из частей соглашения заключалось в том, что они покинут Крым, однако они этого не стали делать. Таким образом, обсуждения позволят надавить на Россию, чтобы она взяла на себя обязательство заставить эти соглашения работать", – заявила журналистам американский дипломат.



Позднее в американском представительстве указали, что Томас-Гринфилд имела в виду регионы в восточной части Украины, отмечает "Общественная служба новостей".

Ранее Томас-Гринфилд вступила в перепалку с постпредом России Василием Небензей на заседании Совета безопаности ООН, обвинив Москву в намерении "вторгнуться" на Украину.