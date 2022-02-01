Посланцы Москвы и Вашингтона повздорили по вопросу "вторжения" РФ в Незалежную и привода Западом к нашим границам "чистых нацистов"

На вчерашнем заседании Совбеза ООН произошла перепалка между постпредами РФ и США Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд по украинскому вопросу. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, накануне Россия и Соединенные Штаты столкнулись лицом к лицу в Организации Объединенных Наций из-за ситуации на Украине, когда каждый обвинил другого во лжи о своих намерениях и разжигании паники и истерии в своих собственных целях.

В резкой атаке Небензя заявил, что Штаты "провоцируют эскалацию", ложно обвиняя Москву в подготовке вторжения в Незалежную.

"Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", – сказал он, адресуя свои слова Томас-Гринфилд.

Отмечается, что замечания российского посла последовали за обвинениями американки в том, что Россия "пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения", разместив свыше 100 тысяч вооруженных "до зубов войск", которые она собрала на границе с соборной.

Одна из самых острых за последние годы на международном форуме словесных баталий изобиловала историческими ссылками, относящимися к концу Второй Мировой войны, накопившимся обидам холодной войны и двум десятилетиям не совсем устойчивого мира, которые последовали за этим. Хотя обе стороны заявили, что выход из сложившейся ситуации лежит через дипломатию, ни одна из них не выразила намерения уступить, говорится в публикации.

В частности, Небензя обвинил Запад в том, что он привел "чистых нацистов" к власти на границах России и "сделал героев из тех, кто сражался на стороне Гитлера". Цель США, указал постпред РФ, состоит в том, чтобы "ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее".

Затем Томас-Гринфилд вспомнила об инициативе Москвы по гарантиям безопасности и объявила, что российская сторона потребовала от Запада обязательства исключить Украину из сферы своей безопасности и вывести силы и средства НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, "пригрозив предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены". И еще раз проговорила мантру про угрозу для киевского режима.

"Если Россия и дальше вторгнется на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели", – сказала Томас-Гринфилд.



На сей спич Небензя подчеркнул, что "ни один российский политик или общественный деятель не говорил, что мы хотим напасть на Украину".

Напомним, заседание Совбеза ООН проходило 31 января в Нью-Йорке по инициации американской стороны. Постпред США перед этим заявила, что надеется привлечь внимание к "угрожающему поведению" со стороны Москвы в отношении Киева.

Вчера же стало известно, что 17 февраля может состояться заседание СБ ООН по Украине, аккурат к седьмой годовщине Минских соглашений.

