В состав РФ хочет войти население условно по левому берегу Днепра

Жители целого ряда украинских регионов хотели бы отделиться от Незалежной и воссоединиться с Россией. Откровенную правду о соборной поведал генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы", – сказал военный.

При этом он не стал распространяться, каким образом сделал свой вывод. Впрочем, генерал просто перечислил города, исторически входившие в состав Российской Империи, которые строились в большей степени за счет царской казны.

Что касается самого пана Забродского, то он командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по двум статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид".

Осенью прошлого года бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал власти Украины за неспособность разрешить конфликт в Донбассе и предположил, что нынешний политический курс киевского режима неминуемо приведет к потере таких регионов, как Херсонщина, Одесская и Николаевская области.

