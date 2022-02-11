У компании нет денег на покупку голубого топлива

Руководство "Нафтогаза Украины" совершило крупную ошибку в прошлом году. Теперь компания фактически банкрот, хотя и продолжает вводить население в заблуждение. Об этом заявил бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он указал, что концерну уже приходится просить деньги из госбюджета. То есть из нацкомпании, которая должна приносить доход государству, "Нафтогаз" превратился в предприятие, которое тянет деньги из казны. И все указывает на то, что чем дальше, тем больше дотаций потребуется. Это произошло из-за того, что руководство не смогло вовремя сориентироваться в ситуации.

"Новое руководство госкомпании совершило катастрофическую ошибку летом – они не закупили вовремя газ",

– пояснил Коболев в интервью изданию Forbes. Сейчас период пиковых цен, но Украине приходится закупать газ за рубежом, хотя власти и утверждают, что запасов в ПГХ достаточно. Но даже если Украина переживет нормально март – а это будет возможно, если начало весны окажется теплым – к следующей зиме необходимо будет закупить не менее 8 млрд кубометров голубого топлива. Денег на это у "Нафтогаза" нет.

"Весной цена должна откатиться и можно будет покупать газ не за $1000, а за $500-600. Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу – страшно. Скорее всего, придется просить из госбюджета",

– прогнозирует Коболев.

Ранее Киев столкнулся с необходимостью реально покупать газ в Европе, поскольку виртуальный реверс российского сырья стал невозможен. Стоимость поставок в итоге достигла рыночного уровня и оказалась в несколько раз выше прежних тарифов. Кроме того, помочь Киеву вызвалась Варшава: она покупает американский СПГ и поставляет после регазификации на Украину, что тоже обходится Незалежной очень дорого.