Соседние страны помогли Украине диверсифицировать поставки газа

Соседние страны помогли Украине диверсифицировать поставки газа
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Цена вопроса не раскрывается

Лишившуюся российского газа Украину спасают соседи-европейцы. Поляки покупают для украинцев американский СПГ, а венгры организовали подачу топлива с западной стороны.

О том, что Венгрия наладила поставки газа на Украину, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он признал, что раньше ГТС могла работать только в одну сторону – из Украины в Венгрию. Поэтому поставки газа из этой страны были виртуальными: на самом деле, на Украине просто оставались объемы топлива, которые шли транзитом в Венгрию из России. Будапешт их закупал как будто для себя, а потом на бумаге проводились поставки Киеву. Но, по сути, этот газ, попав из РФ на территорию Незалежной, ее уже и не покидал.

После того, как "Газпром" выбрал иной маршрут поставок газа в Венгрию, виртуальная схема оказалась нерабочей. Чтобы не терять доход – ведь венгры продают газ украинцам по более высокой цене, чем получает по долгосрочному контракту с РФ – систему ГТС перенастроили.

Теперь впервые Украина начала реально импортировать газ из Венгрии, а в будущем сможет организовать закупки и у Хорватии, сообщил Макогон в Facebook.

Варшава выбрала иную схему. Она покупает американский СПГ, отправляет его на терминал для регазификации, а потом по трубопроводу доставляет на Украину.

"Танкер с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", -

– сообщила 1 февраля польская нефтегазовая компания PGNiG, отмечая, что это уже вторая партия СПГ США, купленная специально для Незалежной.

"Для Украины, как и для Европы, диверсификация поставок, особенно СПГ, является ключевым элементом построения энергетической независимости страны", – прокомментировал ситуацию управляющий партнер ЕСВ Europe Дейл Перри. В какую стоимость обойдутся Незалежной эти поставки, не уточняется.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию на переговоры, в том числе, об увеличении поставляемых объемов газа по цене ниже рыночной. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил в Раде, что у Киева нет друзей в Европе, которые не поставят свои интересы выше украинских.

Источник: PGNiG ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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