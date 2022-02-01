Джен Псаки рекомендовали напарника из Киева

Джен Псаки рекомендовали напарника из Киева
Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Мэру украинской столицы нашлась подходящая компания

Перлы западных деятелей об Украине получают бурное обсуждение в Сети даже среди людей, далеких от политики. Так, актриса Мария Шукшина, услышав слова официальной представительницы Белого дома Джен Псаки о том, как организовано газоснабжение Украины, рекомендовала американке связаться с мэром Киева Виталием Кличко.

Псаки в очередной раз попала впросак, когда попыталась объяснить журналистам на брифинге, зачем Украине нужен доступ к дополнительным объемам газа.

"Природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию",

– ляпнула американка. Видео этого выступления Шукшина выложила в своем телеграм-канале, напомнив, что на днях перл про Киев выдала глава внешней политики Великобритании Лиз Трасс. По словам высокопоставленного британского дипломата, Украина – это гордая страна, которая за свою многовековую историю пережила "немало вторжений - от монголов до татар".

"Им для трио надо взять Кличко в штат",

– написала Мария Шукшина.

Ранее Виталий Кличко превысил свои полномочия, объявив о создании штаба обороны в Киеве, причем так активно занялся этим вопросом, что в дело пришлось вмешаться главе военного ведомства Незалежной. Впрочем, вскоре Кличко оказался в центре другого скандала: он пожаловался, что заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию, а потом был замечен в ресторане.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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