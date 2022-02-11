Заявления главы государства явно не способствуют росту спокойствия, указал спикер

Призыв президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который просит соотечественников и представителей американской дипломатической миссии в срочном порядке покинуть Украину, контрпродуктивен и лишь нагнетает и без того непростую обстановку в стране. Соответствующее заявление сделал в беседе с журналистами программный руководитель Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Как отмечает источник, глава Белого дома ранее выступил с призывом к гражданам Соединенных Штатов, которых предупредил, что в скором времени на территории Незалежной может произойти нечто непоправимое из-за риска "сумасшедшего оборота".

Спикер полагает, что фразу американского лидера подхватили медиа, которые тем самым поспособствовали росту напряженности. В целом же, если говорить о способностях и компетенции президента любой страны, подобные заявления из уст главы государства крайне избыточны, так как сделаны они в отсутствие реальных признаков "сумасшедшего оборота".

С другой же стороны, рассудил эксперт, американского лидера можно понять: если тот самый сценарий превратится в реальность, то именному последнему и предстоит отвечать за отсутствие реальных мер по защите граждан.

Тимофеев уверен, что Байден попросту решил перестраховаться. Однако заявление президента США рассматривает контрпродуктивным, так как считает главу государства достаточно информированным политиком.

"Я уверен, что он понимает: военный сценарий не является базовым. Однако делает заявления, нагнетаюшие обстановку, содействуя панике, что здесь не нужно", – указал эксперт.

В интервью NBC Байден призвал соотечественников покинуть Украину, заявив, что на этот раз Штатам грозят не террористические ячейки, а одна из крупнейших армий мира. В противном случае ситуация выльется в мировую войну, где "американцы и русские начнут стрелять друг в друга".