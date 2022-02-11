"Русские завербовали": в США высмеяли конфикт Зеленского и Байдена

"Русские завербовали": в США высмеяли конфикт Зеленского и Байдена
Джо Байден и Владимир Зеленским. Фото: Pool via CNP / MediaPunch via www / www.globallookpress.com
Вашингтон и Киев не смогли договориться по поводу "агрессии" Москвы

Слухи о "вторжении" России на территорию Украины, тиражируемые активно в западной прессе, кажется, вышли на качественно новый уровень. До журналистов начало доходить, что риторика, продвинутая Киевом и поддержанная Вашингтоном и Брюсселем, не соответствует действительности. Более того, они обратили внимание, что по части "агрессии" нашей страны между президентами США и Незалежной, Джо Байденом и Владимиром Зеленским, возник конфликт.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон не просто высмеял неспособность Киева и Вашингтона договориться о "нападении" Москвы, но и с нескрываемой иронией окрестил украинского главу агентом российского лидера Владимира Путина. 

"Русские так дьявольски эффективны, что завербовали даже парня, против которого готовят войну", – пошутил Карлсон.

Он подчеркнул, что Байден почему-то переживает за Незалежную больше Зеленского. Журналист обратил внимание на недавний телефонный разговор глав государств, в ходе которого президент США обещал Украине поддержку, а ее глава заявил, мол, нет причин для беспокойства.

Фрагмент эфира опубликован в телеграмм-канале "Пул №3". Ведущий отметил, что подробности телефонного конфликта двух президентов слил кто-то из украинских спецслужб, информация попала на телеканал CNN.

"А это говорит, что нерушимый союз, который веками ковали Украина и США, может дать трещину", – иронизирует Карлсон.

Ранее Владимира Зеленского окрестили дураком на Украине. Экспертное сообщество не оценило его хамство в адрес президента России Владимира Путина.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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