Вашингтон и Киев не смогли договориться по поводу "агрессии" Москвы

Слухи о "вторжении" России на территорию Украины, тиражируемые активно в западной прессе, кажется, вышли на качественно новый уровень. До журналистов начало доходить, что риторика, продвинутая Киевом и поддержанная Вашингтоном и Брюсселем, не соответствует действительности. Более того, они обратили внимание, что по части "агрессии" нашей страны между президентами США и Незалежной, Джо Байденом и Владимиром Зеленским, возник конфликт.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон не просто высмеял неспособность Киева и Вашингтона договориться о "нападении" Москвы, но и с нескрываемой иронией окрестил украинского главу агентом российского лидера Владимира Путина.

"Русские так дьявольски эффективны, что завербовали даже парня, против которого готовят войну", – пошутил Карлсон.

Он подчеркнул, что Байден почему-то переживает за Незалежную больше Зеленского. Журналист обратил внимание на недавний телефонный разговор глав государств, в ходе которого президент США обещал Украине поддержку, а ее глава заявил, мол, нет причин для беспокойства.

Фрагмент эфира опубликован в телеграмм-канале "Пул №3". Ведущий отметил, что подробности телефонного конфликта двух президентов слил кто-то из украинских спецслужб, информация попала на телеканал CNN.

"А это говорит, что нерушимый союз, который веками ковали Украина и США, может дать трещину", – иронизирует Карлсон.

Ранее Владимира Зеленского окрестили дураком на Украине. Экспертное сообщество не оценило его хамство в адрес президента России Владимира Путина.