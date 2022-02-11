"Расчленение России": в Москве назвали "оговорку" Трасс о Воронеже и Ростове неслучайной

"Расчленение России": в Москве назвали "оговорку" Трасс о Воронеже и Ростове неслучайной
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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В РФ напомнили о существовании планов Вашингтона на "Казакию", а в Киеве - на "Великую Украину"

Эксперт московского Института стран СНГ Кирилл Фролов назвал неслучайным вчерашний пассаж главы МИД Великобритании Лиз Трасс о Ростовской и Воронежской областях. По его мнению, англичанка просто проговорилась о мечтах американских властей "расчленить" Россию.

Напомним, накануне на Смоленской площади прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и Трасс. На закрытой части встречи лондонская гостья опрометчиво заявила о непризнании Британией суверенитета РФ над вышеуказанными регионами нашей страны.

Фролов считает, что слова Трасс "не являются случайной оговоркой" и напомнил о существовании в США закона "О порабощенных нациях", где Ростовская область указана ка центр "Казакии" и подлежит отторжению от России. А на картах украинских сепаратистов Воронежская область обозначена частью "Великой Украины", отметил он.

"Поэтому Трасс не оговорилась, а предельно ясно дала понять – расчленение России, имплементация "Закона о порабощенных нациях", согласно которому "Казакия", Волга и Урал подлежат отторжению от России, является актуальной политикой США и Великобритании", – подчеркнул эксперт.

Исходя из этих фактов и "наглого заявления" англичанки Фролов призвал забыть про "территориальную целостность Украины". Также он считает необходимым поддержать "национально-освободительную борьбу шотландского народа".

Добавим, что еще вчера посольство Британии пояснило, что Трасс неправильно поняли, т.к. она отвечала на соответствующий вопрос Лаврова, думая, что он спрашивает у нее о суверенитете какой-то из областей Незалежной. И это при том, что шеф российской дипломатии назвал конкретные регионы РФ.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГостьЛеонид
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Гость340404
у сша и его подружки англии такой опыт есть,как дробить большие государства на малые
СССР,Югославия,войны....Когда же они захлебнуться и задохнутся от своей гнусности.
Дайте мира и покоя людям...
не дадут ни мира ни покоя
Гость340404
Пожаловаться Ответить
у сша и его подружки англии такой опыт есть,как дробить большие государства на малые
СССР,Югославия,войны....Когда же они захлебнуться и задохнутся от своей гнусности.
Дайте мира и покоя людям...
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