В британском МИД назвали "полной чепухой" заявления Кремля о некомпетентности Трасс

В британском МИД назвали "полной чепухой" заявления Кремля о некомпетентности Трасс
Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ведомстве обиделись за своего лидера, пойманного на географических ошибках

Все сообщения Кремля о том, что глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс крайне плохо проинформирована о противостоянии между РФ и Западом из-за Украины – "полная чепуха". Такое заявление сделали в королевском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, в ходе закрытых переговоров с Лавровым Трасс сказала, что Москва обязана отвести войска от украинских границ. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров указал, что вооруженные силы находятся на территории своего государства. А затем вежливо поинтересовался, признает ли коллега суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями. Трасс ответила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над указанными регионами. Однако в тот же момент была поправлена послом, которая подсказала, что речь идет об исконно российских субъектах.

Позднее в британском МИД сообщили, что в действительности министр "плохо расслышала". А заявления Кремля о слабой информированности Запада по поводу предмета переговоров не соответствуют действительности.

"Полная чепуха и классическая российская пропаганда", – ответили в британском МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, комментируя ситуацию, что речь идет лишь об оговорках. Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что лидеры мировой дипломатии действительно испытывают проблемы с содержанием Минского комплекса мер по урегулированию ситуации на Украине. Подобные оплошности, отметил госслужащий, и приводят к концептуальному непониманию событий со стороны Запада.

Источник: National Post ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость339834
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Ну ясное дело: не расслышала, не поняла, не въехала, не допёрла, лажанулась, лохонулась.....
гость
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у лизи,как почти всех малобритов колониальное мышления--варвары--они всемагучы,зачем география,свою страну не знают,вот на танкетке проехатся эстии недалеко от границы РОССИИ у них высший класс---сумашедшие.
Гость340444
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Гость340436
Учитывая предыдущие публичные высказывания этой модам, я легко могу предположить что она могла так ляпнуть. Пугает другое, что у власти в серьёзных государствах стоят подобные необразованные личности. И если предположить что именно они рулят политикой, действительно становится страшно. Ну либо где-то есть кукловоды, которые таких идиотов во власть ставят. Типичный пример западного влияние на хохляндию, что не президент, то ещё тупее и хуже.
у власти как были так и остался глобальн бизнес элита,та которая в тени а то что мы все наблюдаем это назначенная ими управленческая часть
разве ни кто не видит что все не случайно,идиоты,клоуны,неучи,<цензура> у действ власти запада и бывш республик
все они поставленны чтобы не мешали трансформировать нынеш мир под схемы глобальных хозяев мира
Гость339933
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Дебильная англичанка, не знающая даже где Россия находится - собиралась поставлять вооружения недоумкам-прибалтам через Черное море... Установки дедушки Ленина в действии - кухарки и поломойки управляют вонючими англосаксами....
Гость340121
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Гость340436
Учитывая предыдущие публичные высказывания этой модам, я легко могу предположить что она могла так ляпнуть. Пугает другое, что у власти в серьёзных государствах стоят подобные необразованные личности. И если предположить что именно они рулят политикой, действительно становится страшно. Ну либо где-то есть кукловоды, которые таких идиотов во власть ставят. Типичный пример западного влияние на хохляндию, что не президент, то ещё тупее и хуже.
У вас президент вообще урка из подворотни и ничего
Гость340436
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Учитывая предыдущие публичные высказывания этой модам, я легко могу предположить что она могла так ляпнуть. Пугает другое, что у власти в серьёзных государствах стоят подобные необразованные личности. И если предположить что именно они рулят политикой, действительно становится страшно. Ну либо где-то есть кукловоды, которые таких идиотов во власть ставят. Типичный пример западного влияние на хохляндию, что не президент, то ещё тупее и хуже.
гость
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Наглость - второе счастье,а интеллигентов всегда посылали. Примеров полно. С волками жить ...
Гость340121
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Гость340079
Тупости нет конца, тупой ещё тупее! На заподе эти палитики в вузах кроме уроков зомбиапокалепсеса и трансексуалов походу не чего не учили с их тупостью только в цирк.
А тебе бы не плохо подучить русский язык, чурбан
Гость340079
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Тупости нет конца, тупой ещё тупее! На заподе эти палитики в вузах кроме уроков зомбиапокалепсеса и трансексуалов походу не чего не учили с их тупостью только в цирк.
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