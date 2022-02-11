В ведомстве обиделись за своего лидера, пойманного на географических ошибках

Все сообщения Кремля о том, что глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс крайне плохо проинформирована о противостоянии между РФ и Западом из-за Украины – "полная чепуха". Такое заявление сделали в королевском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, в ходе закрытых переговоров с Лавровым Трасс сказала, что Москва обязана отвести войска от украинских границ. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров указал, что вооруженные силы находятся на территории своего государства. А затем вежливо поинтересовался, признает ли коллега суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями. Трасс ответила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над указанными регионами. Однако в тот же момент была поправлена послом, которая подсказала, что речь идет об исконно российских субъектах.

Позднее в британском МИД сообщили, что в действительности министр "плохо расслышала". А заявления Кремля о слабой информированности Запада по поводу предмета переговоров не соответствуют действительности.

"Полная чепуха и классическая российская пропаганда", – ответили в британском МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, комментируя ситуацию, что речь идет лишь об оговорках. Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что лидеры мировой дипломатии действительно испытывают проблемы с содержанием Минского комплекса мер по урегулированию ситуации на Украине. Подобные оплошности, отметил госслужащий, и приводят к концептуальному непониманию событий со стороны Запада.