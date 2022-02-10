Глава МИД Британии отказала России в суверенитете над Ростовом и Воронежем – СМИ

Глава МИД Британии отказала России в суверенитете над Ростовом и Воронежем – СМИ
Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Трасс своими познаниями географии решила обойти американку Псаки

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс продолжает удивлять мир своими географическими и историческими познаниями. Сегодня во время закрытой части переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которые прошли в Москве, она отказалась признавать суверенитет России над... Ростовской и Воронежской областями.

Об очередной оплошности англичанки-танкистки сообщил "Ъ" со ссылкой на два диписточника.

По их данным, Трасс в очередной раз потребовала от Москвы отвода российских войск от границы с Украиной. На эту западную мантру Лавров напомнил гостье, что ВС РФ находятся на территории своего государства.

Затем Сергей Викторович обратился к посланнице Туманного Альбиона с вопросом: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?"

И тут, по информации собеседников издания, Трасс заявила следующее: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".

В результате такого пассажа ситуацию пришлось исправлять послу Соединенного Королевства в России Деборе Боннерт, которая поспешно объявила, что вышеупомянутые области – исконно российские территории, отмечает "Ъ".

Товарищ Трасс, кроме своего феерического заезда в конце прошлого года на танке где-то в полях Эстонии, успела отметиться еще как минимум двумя знаковыми репликами.

В частности, в недавнем интервью BBC она пообещала продолжить помогать странам Прибалтики через Черное море и поставлять украинцам оборонительные вооружения. А еще ранее в январе нынешнего года глава Форин Офис заявила о том, что Украина пережила немало вторжений "от монголов до татар".

Уровень знаний британского министра иностранных дел регулярно вызывает бурю сарказма и иронии у директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Она уже интересовалась в своем телеграм-канале, где сегодняшние руководители Соединенного Королевства получают свои дипломы.

Судя по всему, у представителя пресс-службы администрации Белого дома Джен Псаки появился достойный конкурент.

Позже в четверг, 10 февраля, в телеграм-канале посольства Британии попытались объяснить слова Трасс, но вышло как-то коряво. Там считают, что министр подумала, что Лавров спрашивал об Украине.

"Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", – приводит слова Трасс дипмиссия.

Однако Сергей Викторович изначально спрашивал у англичанки о двух регионах РФ. Т.е. или она реально не знает ни Россию, ни Украину, или у нее плохо со слухом.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость339828
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Проявляется влияние Украины на западную" цивилизацию". Слава салу!!! Xepoям в cpaлo!!!
Гость340165
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Дв по барабану ей Россия, что не Англия всё колонии, так и мыслят.
Гость340165
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Фу. Это же до какой степени безграмотные дипломаты приезжают в Россию на переговоры. По <цензура> за такие косяки им надо сразу объявлять бойкот, высылать и...
Лис
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Воистину, Лавров тысячу раз прав в своей характеристике своих визави - Д,Б.
Гость340006
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Чувство, что они приняли Украину в НАТу.
Гость340157
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как пробка в бочке- везде пытается залезть... :)
Гость340037
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А личико-то вполне интеллектуальному уровню соответствует. Вырождается Британия.. И этом лице все следы вырождения.
Гость340155
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Есть хороший повод отменить Беловежское соглашение
Афоня
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Палата №6 по ней скучяет! И эти так называемые ;политики: хотят тягатся с нашим ВВП ?
Гость340006
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» антироссийских санкциях на этой неделе. Позже он будет передан в парламент. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление британского МИД. Ранее Трасс заявляла, что закон будет принят к 10 февраля, но пока в парламент документ не поступил
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