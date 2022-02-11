Фокусник будет отправлять в Москву магические волны

Человечество стоит на пороге третьей мировой войны. Спасти нас от страшных мучений и потенциальной гибели вызвался израильский иллюзионист Ури Геллер. Он разработал уникальный способ предотвращения катастрофы.

75-летний фокусник решил напомнить о себе на фоне слухов о российском "вторжении" на территорию Украины, которыми пестрят первые полосы западных газет. Пресса почему-то полагает, что за "агрессией" последует жесткий ответ от США и их союзников из НАТО.

Мистик заявил, что остановит глав мировых держав, Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет британское издание Daily Star. По его словам, читатели могут совместными усилиями послать в Москву магические сигналы. Свою концепцию известный сгибатель ложек и вилок обосновал на прошлом опыте.

Геллер утверждает, что состоял на внештатной службе в ЦРУ и якобы помогал разведке контактировать с коллегами из Советского Союза. Видимо, с тех пор национальный символ в виде серпа и молота иллюзиониста так и не отпустил. Он призвал граждан "пощекотать" серп.

По мнению фокусника, именно серп символизирует сегодняшнюю Россию, поэтому и воздействовать на уровне микроволн следует через него. При этом Геллер потребовал, чтобы Путин и Байден лично обратились к нему за помощью.

Очень важно понимать, что времени на принятие важного государственного решения у лидеров двух мировых держав остается все меньше, ведь манипуляции с серпом необходимо произвести уже этой ночью.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Айра Хелфанд заявила, что противостояние России и США обернется ядерной войной с тысячами жертв.