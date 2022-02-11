Израильский иллюзионист задумал обратиться к Путину и спасти мир от "войны"

Израильский иллюзионист задумал обратиться к Путину и спасти мир от "войны"
Ури Геллер. Фото: ChinaFotoPress / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Фокусник будет отправлять в Москву магические волны

Человечество стоит на пороге третьей мировой войны. Спасти нас от страшных мучений и потенциальной гибели вызвался израильский иллюзионист Ури Геллер. Он разработал уникальный способ предотвращения катастрофы. 

75-летний фокусник решил напомнить о себе на фоне слухов о российском "вторжении" на территорию Украины, которыми пестрят первые полосы западных газет. Пресса почему-то полагает, что за "агрессией" последует жесткий ответ от США и их союзников из НАТО.

Мистик заявил, что остановит глав мировых держав, Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет британское издание Daily Star. По его словам, читатели могут совместными усилиями послать в Москву магические сигналы. Свою концепцию известный сгибатель ложек и вилок обосновал на прошлом опыте.

Геллер утверждает, что состоял на внештатной службе в ЦРУ и якобы помогал разведке контактировать с коллегами из Советского Союза. Видимо, с тех пор национальный символ в виде серпа и молота иллюзиониста так и не отпустил. Он призвал граждан "пощекотать" серп.

По мнению фокусника, именно серп символизирует сегодняшнюю Россию, поэтому и воздействовать на уровне микроволн следует через него. При этом Геллер потребовал, чтобы Путин и Байден лично обратились к нему за помощью.

Очень важно понимать, что времени на принятие важного государственного решения у лидеров двух мировых держав остается все меньше, ведь манипуляции с серпом необходимо произвести уже этой ночью.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Айра Хелфанд заявила, что противостояние России и США обернется ядерной войной с тысячами жертв.

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость 2021
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Будет очень уместно и пока не поздно УРИ ГЕЛЛЕРУ обратится за помощчью к психиатору. ОН требует , на кого он рот открыл .А волны , которые он хочет излучать , пусть лучше направит на ИРАНТ , ХАМАС и ХИЗБАЛУ , чтобы ИЗРАИЛЮ ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ СТАЛО .
гость
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Факир был пьян, фокус не удался.
Гость340558
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пусть этот козлик пообщается со своим израильским правительством по поводу разжигания войн
Гость340542
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Гость340121
Ахи, отправь пожалуйста в Москву лучи поноса.
Сам от этих поносных лучей не продрищись, хатихат бен зона!
Гость340121
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Ахи, отправь пожалуйста в Москву лучи поноса.
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